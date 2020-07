Media, il NYT diventa casa di produzione e lancia su Netflix un documentario

Il New York Times diventa anche casa di produzione e lancia sulla piattaforma Netflix un nuovo documentario. A riportarlo il sito americano Axios, secondo il quale la più grande testata Usa starebbe lavorando su 3 documentari e 10 sceneggiature di show televisivi, un palinsesto di film e serie tv con cui affermarsi nell'industria dell'audiovisivo.

Il New York Times diventa casa di produzione

Il sito rivela che il Nyt sta sviluppando 4 progetti principali: il documentario "Father Soldier Son" disponibile dal 17 luglio su Netlix, il reportage curato da da Ellen Barry "The Jungle Prince of Delhi" che sarà adattato per una serie di Amazon Studios, "The 1619 Project" che servirà per la sceneggiatura di diversi film e show televisivi in partnership con la Lionsgate e Oprah Winfrey, futura partner del New York Times, e il "The New York Times Presents" noto anche come il “The Weekly” già disponibile su Hulu e FX. A capo dell'operazione Kathleen Lingo, la prima direttrice editoriale per i contenuti audiovisivi nel 2018.

Secondo il sito americano, il progetto di produzione del Nyt punta al consolidamento degli abbonati e l'aumento dei ricavi sulle vendite dei diritti nel breve periodo.