Mediaset, con la morte di Silvio è arrivato il momento giusto per vendere

“Con la morte di Silvio, non è scontato che gli eredi mantengano il controllo di Mediaset”. La scomparsa di Berlusconi ha segnato la fine di una vera e propria era per il nostro Paese. Amato, ma anche odiato, il Cavaliere ha lasciato un'impronta indelebile soprattutto sull’economia italiana.

Sono tre le grandi realtà appartenenti alla sua “galassia”: Mediaset, Mondadori e Banca Mediolanum. Ma che cosa ne sarà di questi colossi e quali sono gli scenari più probabili per il gruppo nei prossimi mesi? Per capirne di più, Affaritaliani.it ha interpellato Aldo Martinale, Portfolio Manager della società di gestione risparmi Symphonia.

“Il core business di Mediaset, basato sulla raccolta pubblicitaria, è tra i più difficili da far funzionare”, spiega l’esperto. “La competizione ormai è spietata e non è detto che gli eredi di Silvio vogliano rischiare e mantenere la gestione dell’azienda. Quello della televisione è inoltre un settore che evolve a una velocità tale che, probabilmente, tra qualche anno le generazioni non guarderanno neanche più la televisione, dando vita così a forme inedite di advertising”.