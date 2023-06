"Fuga da Forza Italia verso FdI-Lega, poi la rinascita con i cattolici del Pd"

"Qualcuno raccoglierà il simbolo di Forza Italia e lo rilancerà facendolo diventare un partito conservatore"

Poche parole, poche righe, strappate al telefono proprio mentre sta scrivendo un articolo sulla morte di Silvio Berlusconi. Poche righe che però dicono molto su ciò che accadrà ora in Forza Italia e in generale nella politica italiana dopo la scomparsa del fondatore del Centrodestra.



Luigi Bisignani, che è appena uscito in libreria con “I potenti ai tempi di Giorgia” scritto insieme a Paolo Madron e presentato al recente Festival dell'Economia di Trento, afferma senza mezzi termini ad Affaritaliani.it che "passata l'emozione e il cordoglio per morte di Berlusconi, ci sarà una fuga generale di parlamentari e dirigenti locali un po' verso Fratelli d'Italia e un po' verso la Lega".



"In attesa - spiega ancora Bisignani - che qualcuno raccolga il simbolo di Forza Italia e lo rilanci facendolo diventare un partito conservatore aggregando probabilmente forze che in Parlamento sono a disagio. Penso ad esempio alla parte cattolica del Partito Democratico e a tutto il mondo che ruota attorno a Matteo Renzi e a Carlo Calenda", conclude.