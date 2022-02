Mediaset scommette sui podcast: nasce l'audio factory di Publitalia '80

Fruibili on demand in ogni momento della giornata e attraverso qualunque dispositivo i podcast sono il "futuro della comunicazione"

I podcast conquistano anche Mediaset. Ascoltare, vedere, sentire, emozionare e innovare: sono queste le parole chiave alla base del nuovo progetto Dr Podcast lanciato dal Biscione. Si tratta di un'iniziativa di Publitalia '80 per i contenuti audio digitali: un'audio factory dedicata ai podcast, che rappresentano il presente e il futuro della content creation.

Per ribadire la propria volontà di sviluppo in questo settore, Publitalia '80, attraverso la controllata internazionale Publieurope, ha investito in Action Media, media company specializzata nella realizzazione di contenuti audio con sede a Londra, che a seguito di questa operazione cambia nome e diventa Dr Podcast Audio Factory.

Fondata nel 2018, Action Media si è posta sin da subito come punto di riferimento per le imprese che vogliono realizzare i propri contenuti nel mercato digital audio, fornendo supporto per la scrittura, la registrazione e la trasmissione dei podcast aziendali sulle principali piattaforme di podcasting.

L'obiettivo della joint venture è quello di diventare leader nel digital audio a livello locale e internazionale, proponendo un'offerta ancora più ampia agli ascoltatori interessati a questo tipo di contenuti.

Fruibili on demand in ogni momento della giornata e attraverso qualunque dispositivo connesso alla rete, mobile, desktop, smart speaker o smart tv, i podcast sono infatti un fenomeno in espansione, un ecosistema mainstream in continua evoluzione che sta rivoluzionando le modalità di ascolto e utilizzo dei contenuti audio da parte dei consumatori che lo scelgono per informarsi e intrattenersi.

Secondo la ricerca condotta da Ipsos (ottobre 2021), in Italia si contano 9,3 milioni di utenti al mese, un numero in costante crescita che non accenna ad arrestarsi. La ricerca attiva, l'attenzione e l'interesse da parte dell'ascoltatore, insieme alla forte connotazione emozionale, fanno del podcast un importante strumento di comunicazione per le aziende.

Un modo innovativo per entrare in contatto diretto con il proprio target, instaurando con il consumatore un'autentica relazione. Publitalia '80 arricchisce così la propria offerta pubblicitaria nell'ambito del digital audio andando incontro alle nuove esigenze del mercato con una proposta commerciale ancora più originale in grado anche di valorizzare le produzioni di qualità.