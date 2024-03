Meghan Markle: "'Io vittima di bullismo. Social? Tossicità infinita"

Meghan Markle è tornata a parlare in pubblico criticando la "tossicità apparentemente infinita" delle piattaforme social e rivelando di essere stata presa di mira da "bullismo e abusi" mentre era incinta di Archie e Lilibet.

La duchessa di Sussex è stata invitata a partecipare a un panel in occasione della Giornata internazionale della donna all'annuale festival SXSW ad Austin, in Texas. Il principe Harry era in prima fila, tra il pubblico, ad ascoltare l'evento intitolato 'Breaking Barriers, Shaping Narratives: How Women Lead On And Off The Screen'.

La 42enne, ex attrice di Suits, ha confessato di aver iniziato a mantenere le distanze dai commenti social "per il suo benessere" spiegando di trovare "inquietante" che le donne "vomitino" odio l'una contro l'altra online: "Non riesco a capirlo. Se stai leggendo qualcosa di terribile su una donna, perché lo condividi con i tuoi amici?" ha chiesto alla platea.

"Se fosse una tua amica, o tua mamma o tua figlia, non lo faresti. Abbiamo dimenticato la nostra umanità e questo deve cambiare."