Meloni, nuovo libro: "La versione di Giorgia". E sulle riforme sfida il Popolo

Meloni nel suo libro attacca: "La spocchia della sinistra che non riesce a costruirsi una sua identità..."

Meloni si racconta in un nuovo libro-intervista in uscita oggi e scritto con Alessandro Sallusti dal titolo "La versione di Giorgia" (256 pp, 17.10 euro, Rizzoli). La premier affronta diversi temi e si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa: "Un giorno mi danno della draghiana e quello dopo della mussoliniana, è divertente". La premier tira dritto sul suo programma di governo. La riforma costituzionale "si farà, con o senza il loro appoggio". Meloni lo dice rispondendo alla domanda "perché a sinistra c'è tanta ostilità al solo pronunciare le parole "riforma costituzionale"? "Perché - spiega Meloni nel libro - ragionano prevalentemente in base all'interesse di partito. E l'interesse di partito dice loro due cose: la prima è che non conviene un sistema nel quale il potere si rimette nelle mani dei cittadini e si toglie al palazzo la facoltà di fare e disfare i governi. E anche sull'Autonomia non arretreremo, queste riforme si faranno".

"Loro - prosegue Meloni riferendosi alla sinistra - sono più bravi a muoversi nel palazzo che tra la gente. La seconda" ragione "è che un sistema del genere renderebbe impossibili i tentativi di ribaltone, i sotterfugi. Se non riuscirò a raggiungere questo obiettivo e si dovesse ricorrere al referendum basterà porre due domande molto semplici. La prima: vuoi decidere tu chi debba governare? La seconda: vuoi che quel qualcuno che hai scelto per governare abbia cinque anni per farlo? Mi paiono due domande di buon senso, e gli italiani hanno molto più buon senso di quanto la politica spesso riconosca loro", aggiunge Meloni.