Caso Balocco, Meloni: "Sinistra indignata su Ferragni manco fosse Che Guevara"

Meloni su Chiara Ferragni alla conferenza stampa di fine anno

Meloni è tornata sul caso Ferragni-Balocco, e l'ha fatto proprio nel giorno in cui la nota influencer ha riacceso, dopo giorni di silenzio, i riflettori dei propri social a colpi di selfie allo specchio mano nella mano con la figlia Vittoria. La premier non si era risparmiata dal commentare la polemica, nemmeno quando il caso era nel pieno del suo clou, accusando l'influencer di fare finta beneficenza per "propri cachet", pur senza citare direttamente il nome di Ferragni.

Alla conferenze stampa di fine anno (rimandata già due volte dalla premier per motivi di salute), Meloni ha risposto a chi le ha chiesto del ritorno della Ferragni sui social: "Non ho nulla da dire, figuriamoci... quello che mi ha colpito e' stata la reazione della sinistra. Credevo fosse un valore da condividere il fatto che ha piu' valore chi produce un pandoro che chi lo promuove, invece se la sono presi, sembrava che avessi attaccato Che Guevara". Lo ha detto la premier, facendo riferimento alle sue parole pronunciate dl palco di Atreju.

Ha poi aggiunto, "Non ho citato espressamente Ferragni ma il riferimento c'era, non c'era la volonta' mia di attaccare qualcuno ma di porre al centro il valore dell'eccellenza italiana". Inoltre, "c'e' il tema della trasparenza della beneficenza, forse e' un tema su cui lavorare, capire le regole e eventualmente immaginarne di migliori".