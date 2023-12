Ferragni-Fedez: la coppia sta diventando un problema sociale. E la Meloni...

Ferragni Fedez: la coppia sta diventando un problema sociale

In Italia c’è un problema sociale. Si tratta di una rete di una certa sinistra radical –chic che ha diramazioni ovunque. Si comincia da Wikipedia, perennemente manipolata da squadre di supporter dell’ideologia woke, Lgbtq, immigrazionista, femminista estrema e di chi più ne ha ne metta per poi giungere al mondo dello spettacolo, dello sport e da ultimo appunto quello dei social.

Intendiamoci, la colpa è anche della destra che non si è mai troppo occupata di questi contenuti diciamo così tecnologico – culturali ma ora finalmente pare che si cambi registro.

L’ultimo caso è appunto quello che riguarda la coppia Fedez – Ferragni che da qualche anno ha deciso di fare politica pur non essendo stata mai eletta e il meccanismo perverso e micidiale che domina la Rete ha fatto il resto.

E non è un caso che ieri ad Atreju se ne sia discusso.

Salvini ha parlato dei soldi di Soros che non sono una mania complottista ma esistono e sono ben presenti e vanno a finanziare siti, giornali e soprattutto avvocati. Si tratta di una strategia che comincia -all’occhio attento- a mostrare un certo coordinamento di fondo.

E poi ci sono i radical – chic che stanno devastando il panorama progressista. Non si tratta di sinistra ma di finta sinistra che nei decenni ha sostituito quella vera, cioè quella che si occupava (ora non c’è più) dei problemi veri dei lavoratori. Ora si occupa di monopattini, ambiente (spesso a sproposito), di armocromismo, di attici nei centri storici, di feste tartinate al salmone, di Capalbio (inteso in senso di ville).

La dimostrazione lampante di questo fatto è che quando ci sono le elezioni amministrative il Pd vince sempre e solamente nei centri storici dove stanno i ricchi e perde sempre nelle borgate dove stanno i poveri e dove vince la destra.

È come per l’inversione dei poli magnetici. Un fenomeno sociale devastante e non solo italiano. Basti guardare agli stati dove ha vinto Donald Trump negli Usa per averne contezza.

In questo clima si inseriscono le coppie “de sinistra” come i Ferragni’s che predicano bene e razzolano malissimo. Gestiscono giri di milioni e milioni di euro ma fingono di fare una politica progressista mentre chi li segue spesso non arriva neppure a fine mese. La vicenda riguarda l’influencer e la sua società che è stata multata per un milione di euro per una storia di panettoni sponsorizzati traendo in inganno i consumatori sui soldi per la beneficenza.

Meloni ad Atreju attacca la Ferragni per i panettoni e l’“omo alfa de casa”, Fedez, reagisce sgangheratamente

La Meloni ieri, senza mai citarla, l’ha perculata con sapienza antica e raffinata: “Il vero modello da seguire non sono gli influencer che fanno soldi a palate indossando degli abiti, mostrando delle borse o addirittura promuovendo carissimi panettoni con i quali si fa credere che si farà beneficenza”, provocando le ire del maritino Fedez che, paradossalmente, ha ceduto proprio al tanto odiato (a parole) modello patriarcale, quello del “Tu mi’ moje nun la tocchi!”.

Però in un barlume di resipiscenza il rapper aveva messo le mani avanti in radicalchicchese: “Mia moglie è una donna indipendente e non voglio sovradeterminate nessuno”. E poi è partito col solito delirio narcisistico per cui da solo ha salvato l’Italia dal Covid, o giù di lì. Ma la frittata ormai era fatta e la povera (si fa per dire) Ferragni era stata tristemente “sovradeterminata” dall’ “omo alfa” di casa.