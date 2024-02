Mengoni chiede un bacio sulle labbra a Giovanna e Amadeus si inalbera. VIDEO

Sicuramente è stato un siparietto programmato quello tra Amadeus, Marco Mengoni e Giovanna Civitillo, ieri sera durante la prima puntata del Festival di Sanremo. Ma il gioco del “preser-bacino” proposto dal co-conduttore e vincitore dell’ultima edizione ha fatto suonare l’allarme della gelosia al direttore artistico del Festival.

Mengoni, protagonista di una gag che lo vedeva sul palco dell’Ariston pieno di oggetti diventati simbolo nelle scorse edizioni, come la scopa imbracciata da Gianni Morandi lo scorso anno, ha tirato fuori un simpatico attrezzo definito appunto “preser-bacino”, un filtro di plastica installato su una “paletta” e che serve a baciarsi sulle labbra senza provocare scandalo, "perchè i baci hanno gli stessi diritti".

Il riferimento è chiaramente al bacio tra Fedez e Rosa Chemical dell’anno scorso. Un episodio che ha suscita critiche veementi, provenienti soprattutto dal mondo della politica.

L’artista vincitore della scorsa edizione ha collaudato lo strumento “innovativo” proprio con la moglie di Amadeus che, complice del siparietto si è prontamente alzata per baciare Mengoni. Una velocità di riflessi che ha fatto inalberare il marito. “Ma che ti alzi, pure ti alzi? Ma come è già pronta?”, il tutto accompagnato da un tono tra l’ironico e l’indispettito…

Io come Giovanna che non vede l’ora di dare persino un NON bacio a Marco Mengoni. Giovanna ti capisco amica ti capisco molto bene sei noi#Sanremo24 pic.twitter.com/9DyRK1jXN5