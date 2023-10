Mentana: "Fabbri senza laurea? Pubblichiamo quello che ci pare". E l'ex presidente Rai: "Non mi sorprende"

Dario Fabbri senza laurea, Mentana furioso contro le Iene. Poi l'attacco dell'ex presidente Rai Marcello Foa

Avvicinato dalle Iene nel giorno del loro ritorno in tv, Enrico Mentana si è infuriato parlando del caso inerente alla laurea di Dario Fabbri, suo ospite di riferimento per quel che riguarda la guerra in Ucraina.

“Giuro su mia mamma che io non gliel’ho mai chiesto. Il curriculum di Dario Fabbri dove è? Quello che circola è una bio”, spiega Mentana prima di sottrarre il telefono all’inviato delle Iene Tonino Monteleone, per poi restituirlo subito.

Eh già! Chissà perché non sono sorpreso. https://t.co/dezvtWcGZb — Marcello Foa (@MarcelloFoa) October 4, 2023

“E’ vero o no quello che dice Puglisi?”, incalza la “iena”, ma Mentana replica: “Noi il fact cheking su Fabbri l’abbiamo fatto, ma ciò che abbiamo scoperto sono cazzi nostri. Dobbiamo dare questa notizia? Noi diamo quello che ci pare”, tuona il direttore del TgLa7.

Ma non è tutto. Ad attaccare Mentana, già visibilmente irritato dalle domande delle Iene, è anche l’ex presidente della Rai Marcello Foa. Su X (l’ormai vecchio Twitter), il manager riprende il video che immortala lo scambio di battute tra Mentana e Monteleone, lanciando una pesante stoccata: “Eh già, chissà perché non sono sorpreso”.

Il “direttorone” del telegiornale di Urbano Cairo, per ora, non ha ancora replicato all’attacco di Foa. Non resta che aspettar e rimanere aggiornati.