Mentana contro i No Vax: "Fuori dai miei tg, non bisogna far parlare tutti"

Enrico Mentana: "I No Vax fuori dal mio tg"

«Siamo nel pieno della fase più calda della pandemia. O remiamo tutti nella stessa direzione o il contagio ci sovrasterà nuovamente». Enrico Mentana rivendica il suo post anti No Vax in un'intervista a Repubblica, nella quale usa parole molto precise: “Sulla salute non ammetto il Bar Sport. Via i No Vax dai miei tg”. L'intervistatore gli dice che il suo approccio è valutato da qualcuno "dittatura informativa". Lui risponde: «Non dare spazio a un terrapiattista o a chi associa i vaccini al 5G mi sembra una semplice ovvietà. Nel 1997 con Maurizio Costanzo feci una trasmissione in prima serata in cui mettevo a confronto il metodo tradizionale di lotta al cancro con quello del professor Di Bella. Fu un successo. Ma fu anche una cosa estremamente sbagliata, che non rifarei». Perché? «Perché quando si parla della salute delle persone non si può ragionare come al Bar Sport con davanti la vaschetta".

Mentana contro i No Vax divide la Rete

Il monito di Mentana divide gli utenti della rete: c'e' chi plaude ("Bravo Mentana che mette in chiaro cosa significa giornalismo . Non bisogna per forza ospitare QUALSIASI opinione", "Ottimo #Mentana, non mi aspetterei nulla di diverso da un giornalista. Molti di coloro che si definiscono tali sono solo intrattenitori quando va bene, imbonitori nella maggioranza dei casi") e chi prende le distanze. "Questo non e' giornalismo, e' informazione malata", si legge in un post di Vittorio Sgarbi, che continua: "Non si fa giornalismo avendo come criterio la cartella clinica dei cittadini. E' solo discriminazione. La politica sanitaria di un Paese la decidono i governi, non giornali e televisioni. Se lo fanno, sono solo megafoni di chi governa. E il vaccino, alla data odierna, non e' obbligatorio". Tra le voci critiche anche quella di Antonello Piroso, ex direttore del TgLa7: "Caro @_DAGOSPIA_ ma il #Mentana del "non dico no solo ai #novax ma faccio lo stesso con negazionisti dell'#Olocausto e cospirazionisti dell'#11settembre" e' lo stesso che a #Matrix(2006)ospito' Giulietto #Chiesa e un tizio per cui l'11/9 l'avevano fatto o la #Cia o i sionisti?#ndp".