Meta a rischio chiusura in Europa. "Dammi 155 € all'anno o tutti i tuoi dati"

Meta a rischio chiusura. La decisione di chiedere soldi agli utenti non è piaciuta all'Ue

Meta é finita nel mirino dell'Unione Europea. Zuckerberg ha deciso di mandare un chiaro messaggio a tutti i suoi utenti per Facebook e Instagram: "O paghi l'abbonamento o mi dai il consenso ad utilizzare tutti i tuoi dati". Un dentro o fuori così, da un giorno all'altro, che ha messo in seria difficoltà i milioni di persone che utilizzano questi social. Zuckerberg chiede 155,88 € all'anno, vale a dire 12,99 € al mese, ma questa mossa - si legge su La Verità - non é passata inosservata all'Unione Europea che valuta adesso addirittura la sospensione in Ue della piattaforma. Agostino Ghiglia, componente del Garante per la protezione dei dati personali spiega da dove nasce questa decisione: "Dipende dalla legge del 27 ottobre del Comitato europeo per la protezione dei dati".

"La mossa dell'Epdb - spiega Ghiglia a La Verità - non ha lasciato altra scelta a Meta, come unica via per ottenere i dati degli utenti europei ha dovuto chiedergli esplicitamente il consenso". Ma qui sorge un nuovo problema, la legge stabilisce che il consenso vada chiesto con "un atto positivo inequivocabile". Ora il comitato Edpb si é preso venti giorni per decidere e se dovesse valutare questa mossa non in linea con i regolamenti per Meta potrebbero chiudersi le porte del mercato europeo. Ma in gioco ci sono enormi interessi economici e quindi la decisione da prendere é molto delicata e si rischia di creare un pericoloso precedente a livello mondiale.