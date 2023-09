Meta chiude Facebook News in Europa: "Agli utenti non interessano le notizie"

Meta chiude Facebook News in Europa

Meta cancella Facebook News in Europa. La holding della galassia Facebook, capitanata dal suo Ceo Mark Zuckerberg, dà un taglio alla sezione del social in cui venivano raccolte le notizie in Germania, Francia e nel Regno Unito.

Il debutto nel 2019

Come scrive Primaonline, il servizio, mai attivato in Italia, aveva debuttato nel 2019 negli Stati Uniti, prima di essere integrato nelle app anche in Australia, Regno Unito, Germania e Francia. Meta aveva pianificato di portare le News anche in Brasile e India, ma sembra che i lanci non si concretizzeranno.

Le ragioni della scelta

Meta ha spiegato che la decisione si basa sullo scarso successo delle news sul social: “Le persone non vengono su Facebook per leggere notizie e contenuti politici ma per connettersi con gli altri e scoprire nuove opportunità, passioni e interessi. Le notizie rappresentano meno del 3% di quanto viene visto sui feed di Facebook, una piccola parte di un’esperienza molto più ampia per la stragrande maggioranza degli utenti”.

Ma, secondo il sito TechCrunch, come riporta Primaonline, la decisione segue la nuova politica di Meta sulla condivisione delle notizie, decisa dopo il Covid, quando sulla piattaforma erano emersi contenuti divisivi, sia per temi sanitari che politici. Situazione che ha comportato anche un nuovo approccio nella nomenclatura dei menu, tanto che il termine “news feed” è sparito, a favore del solo “feed”.