Meta, la nuova Facebook passa per la realtà aumentata e virtuale

Meta, la nuova Facebook punta sulla realtà virtuale

Gli ultimi 10 giorni sono stati movimentati per il mercato delle criptovalute, dato che circa 170mila investitori retail hanno liquidato le loro posizioni lunghe, portando quasi tutti i settori a registrare perdite a due cifre e il Bitcoin a scendere al di sotto dei 60mila dollari. In realtà, in seguito questa perdita è stata recuperata e, nel momento in cui si scrive, il valore di mercato è di 61.5K dollari. Tuttavia, esiste una categoria di token che non è stata minimamente sfiorata da questa turbolenza, quella dei Virtual & Augmented Reality, noti anche come Metaverse token, il cui rendimento è cresciuto del 576%.

Recentemente, Facebook è stata al centro dell’attenzione per l’importante operazione di rebranding che ne cambierà anche il nome in Meta, in riferimento alla sua intenzione di andare a specializzarsi sui prossimi sviluppi del mondo dei social network, che ruoteranno attorno alla realtà virtuale. A conferma di ciò, la società ha annunciato di voler supportare gli NFT in quanto strumenti per la vendita di beni e servizi nel cyberspazio: “…questo renderà più facile per le persone vendere oggetti digitali in edizione limitata come gli NTF, di visualizzarli nei loro account e persino di rivenderli in modo sicuro.” – ha commentato Vishal Shah, Head of Metaverse Products di Facebook.

Non sono in pochi a sostenere che questa sia un’operazione per sfuggire alla crescente pressione delle autorità a seguito di scandali come quello legato a Frances Haugen e ai suoi documenti, in cui la ex dipendente del colosso del web parlava di un algoritmo discriminatorio e oppressivo.