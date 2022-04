Meta, Zuckerberg apre il suo primo store fisico: focus sul metaverso

Meta-Facebook, apre il primo negozio fisico in California: focus sul metaverso

Meta sta per aprire il suo primo negozio. E questa volta si tratta di uno store “fisico”. Il debutto sarà il 9 maggio, nel campus di Burlingame in California, vicino alla sede della divisione Reality Labs cruciale per lo sviluppo del metaverso. “È un ottimo modo per vedere come i nostri prodotti connettono le persone oggi e avere un’idea di ciò che sta arrivando mentre ci avviciniamo al metaverso”, ha scritto Mark Zuckerberg.

Il negozio punterà, dunque, sui dispositivi che l’azienda di “Zuck” sta sviluppando per il metaverso, ad esempio gli altoparlanti intelligenti “Portal”, gli occhiali smart (prodotti in collaborazione con Ray Ban) e i visori Meta Quest 2, vera e proprio strumento per accedere alla realtà virtuale. La location, di circa 140 metri quadrati, ma avrà un colossale display a muro che trasmetterà i contenuti provenienti dai visori dei visitatori.

Leggi anche: