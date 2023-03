"Mi ha illusa". Mara Maionchi dà buca alla Fagnani, ecco perché non sarà a Belve

Belve, Mara Maionchi dà buca a Francesca Fagnani

Mara Maionchi dà buca alla Fagnani. Invitata da “Lady Mentana” come ospite a “Belve” data la manifestazione di interesse, alla fine la discografica ha cambiato idea non presentandosi negli studi di Rai2. Un fatto, questo, che non ha lasciato indifferente la conduttrice del programma.

“Mara Maionchi l’avevo invitata in passato e non eravamo riuscite a organizzare”, spiega la Fagnani. “Quando però la scorsa settimana l’ho sentita qui in diretta che sarebbe venuta io l’ho chiamata immediatamente. Invece mi ha illusa e abbandonata”, ha spiegato la conduttrice a TvTalk su Rai3.

Mara Maionchi non sarà ospite di #Belve martedì prossimo.

Francesca Fagnani: “L’avevo inviata in passato, mi ha illusa e abbandonata. Mi ha sedotta tramite voi di #TvTalk e invece non era vero” pic.twitter.com/bHMdlZQrD4 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) March 18, 2023

E, proprio a TvTalk, Francesca Fagnani era in onda insieme a un’altra potenziale ospite del suo programma: Antonella Clerici. La quale, però, ha dichiarato: “Io stimo tanto Francesca, la reputo molto brava, sia a fare le domande che ad ascoltare", ha detto la conduttrice di È sempre mezzogiorno e The Voice Kids.

"Non mi farei intervistare da lei per un motivo semplice: non sono abbastanza belva. Non ho abbastanza scheletri nell'armadio e non verrebbe fuori un'intervista interessante o quantomeno adatta al suo programma", ha concluso.