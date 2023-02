Michele Serra approda al Post e lancia la newsletter "Ok Boomer!"

Michele Serra, al via la collaborazione con il Post lancia "Ok Boomer!",

Michele Serra da oggi, lunedì 6 febbraio, comincia a collaborare col Post e lancia una nuova newsletter settimanale. “Ok Boomer!”, questo il nome del nuovo progetto, verrà inviato il lunedì per poi essere pubblicato il giorno dopo sul quotidiano online diretto da Luca Sofri. OK Boomer!, scrive Il Post, nasce con “l’intenzione di incentivare conversazioni sui suoi contenuti e più in generale sul “cambiamento dei tempi””.