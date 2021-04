Mick Jagger e Dave Grohl pubblicano una canzone a sorpresa: Eazy Sleazy

Mick Jagger è tornato a sorpresa pubblicando una canzone punk-rock insieme a Dave Grohl, frontman dei Foo Fighters. Il titolo è Eazy Sleazy, è stata scritta durante il lockdown, prodotta da Matt Clifford e parla di lockdown, pandemia, videochiamate su Zoom, mascherine, teorie del complotto su Bill Gates e vaccini, e anche... degli "stupidi balletti su TikTok".

"Volevo condividere questo brano che ho scritto uscendo dal lockdown, ha quell’ottimismo di cui c’è bisogno", ha dichiarato il leader dei Rolling Stones. "Ringrazio Dave Grohl per aver suonato batteria, basso e chitarra, è stato divertente lavorare insieme. Spero che Eazy Sleazy vi piaccia". Grohl ha detto che registrare con Jagger è stata un’emozione "difficile da esprimere a parole. È più di un sogno che diventa realtà. Proprio quando pensavo che la vita non potesse riservarmi altre pazzie… inoltre è la canzone dell’estate, senza dubbio!".

La canzone di Jagger e Grohl Eazy Sleazy per adesso si può ascoltare solo su YouTube e sui profili social dei due musicisti... sarà l'inizio di una collaborazione duratura?

I wanted to share this song that I wrote about coming out of lockdown, with some much needed optimism - thank you to Dave Grohl @foofighters for jumping on drums, bass and guitar, it was a lot of fun working with you on this-hope you all enjoy Eazy Sleazy! https://t.co/7FoI5T36aU