Microsoft, addio alle password con Authenticator. Basterà un codice Otp

Microsoft, addio alle password con Authenticator. Basterà un codice

Microsoft ha avviato un progetto destinato ad entrare nella storia dell'informatica. Si tratta di un'applicazione che si chiama Authenticator e sarà già disponibile - si legge sul Messaggero - dal prossimo marzo, ma solo per i clienti business. Il colosso di Redmond ha infatti aperto a tutti questa nuova app che si sostituisce alle password salvate e le cancella dai dispositivi. Ci consentirà di collegare altri account (anche non Microsoft), dandoci un accesso unico per tutto. Quando viene collegato un nuovo dispositivo si riceverà un messaggio sul proprio cellulare contenente un codice temporaneo (il famoso Otp, One Time Password) che ci consentirà di entrare.

È la risposta - prosegue il Messaggero - del colosso di Redmond alla serie infinita di cyberattacchi che impazzano oggi, con una media di 579 tentativi di furto di credenziali al secondo per un totale di 18 miliardi l'anno. L'ultimo bastione, quello tecnologicamente più avanzato, vede il nostro stesso corpo come una password. Face Id di Apple usa il volto, Android lo sblocco tramite impronta, Windows Hello entrambi: il futuro della sicurezza informatica ormai punta dritto alla biometria. Almeno finché gli hacker non troveranno il modo di violare anche quella.