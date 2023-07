Microsoft Italia e iGenius insieme per l'IA a favore delle imprese

Microsoft Italia e iGenius insieme per l'intelligenza artificiale nelle imprese

Microsoft Italia e iGenius annunciano la loro partnership per combinare l’offerta dell’AI generativa a favore delle imprese, mettendo l’intelligenza artificiale al servizio delle persone e delle aziende che potranno "parlare" con i propri dati grazie alla piattaforma Crystal, l’AI generativa made in Italy sviluppata dalla compagnia italiana iGenius, che sarà disponibile in Microsoft Teams e nella piattaforma dati di Azure.

La collaborazione tra Microsoft e iGenius ha l’obiettivo di aiutare Pmi e grandi imprese con nuovi casi d’uso focalizzati sui numeri per "rendere i dati umani". In questo modo, le imprese potranno dunque trasformare i dati aziendali in una seconda lingua tramite l’intelligenza artificiale conversazionale. L’AI di nuova generazione è destinata a rivoluzionare il mondo del lavoro, sia a livello strategico a sostegno della crescita del business, sia a livello operativo, promuovendo nuove modalità volte a valorizzare il talento delle persone e a eliminare le operazioni ripetitive e time-consuming. Secondo gli Osservatori del Politecnico di Milano il mercato dell’AI vale oltre 500 milioni di euro e nel 2022 ha registrato una crescita del 32%. L’Osservatorio evidenzia che siamo solo all’inizio del percorso di adozione e che solo una piccola parte delle imprese sia nella fase di implementazione delle tecnologie di AI.

