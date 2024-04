Milan-Roma dove vederla in tv e streaming: Europa League tutte le news

Milan-Roma dove vederla in tv e streaming: quarti di Europa League

Milan e Roma si preparano alla doppia sfida di Europa League. Quarti di finale con andata a San Siro giovedì 11 aprile alle 21 e ritorno all'Olimpico la settimana dopo, il 18 sempre alle 21. In palio un posto tra le 4 (avversaria la vincente tra Bayer Leverkusen e West Ham) che si contenderanno la coppa europee che manca in Italia da 25 anni quando a trionfare fu il Parma in Coppa Uefa contro il Marsiglia (stagione 1998/99). Milan-Roma dove vederla: guida veloce per seguire la sfida di Europa League in tv e streaming.

Milan-Roma dove vederla in tv in chiaro

Milan-Roma in diretta tv free: i quarti di finale di Europa League saranno trasmessi su Rai1 giovedì 11 aprile alle 21 con la telecronaca di Stefano Bizzotto e il commento tecnico di Daniele Adani.

Milan-Roma dove vederla in pay tv

Milan-Roma in tv potrà essere vista anche con opzioni pay per chi è abbonato a Sky, che la manderà in diretta su Sky Sport Uno con la telecronaca di Riccardo Gentile e il commento tecnico di Aldo Serena.

Milan-Roma dove vederla in streaming

La partita che vede Milan e Roma di fronte a San Siro sarà trasmessa anche in diretta streaming: free su RaiPlay, pay su SkyGo e Dazn (con telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Dario Marcolin).

