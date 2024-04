Liverpool-Atalanta dove vederla: Europa League quarti di finale, tv-streaming

Liverpool-Atalanta dove vederla: quarti di finale di Europa League giovedì 11 aprile 2024

L'Atalanta di Gasperini archivia la sconfitta di Cagliari che la allontana dalla zona Champions (-5 dalla Roma quinta e -8 dal Bologna, ma deve recuperare la sfida di Bergamo con la Fiorentina) e si concentra sui quarti di finale di Europa League. Giovedì 11 aprile alle 21 sfida all'Anfield contro il super Liverpool con ritorno al Gewiss Stadium il 18 sempre alle 21.

I Reds sono i favoriti della competizione, ma stanno spendendo anche molte energie in casa loro: Premier League incertissima con un finale di stagione emozionante che vede la squadra allenata da Jurgen Klopp prima a pari punti dell'Arsenal (71 punti) e appena davanti al Manchester City (a 70). Liverpool-Atalanta dove vederla: guida veloce per seguire i quarti di finale di Europa League in tv e streaming.

Liverpool-Atalanta dove vederla in tv

Liverpool-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 2 giovedì 11 aprile alle 21 con telecronaca di Federico Zancan e commento tecnico di Luca Marchegiani. Niente match in tv free su Rai1.

Liverpool-Atalanta dove vederla in streaming

Liverpool-Atalanta si potrà seguire in streaming su Now tv e Sky Go, ma anche su Dazn (con la telecronaca di Stefano Borghi).

