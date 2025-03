Mina, ecco chi è la "Tigre di Cremona" e icona immortale della musica italiana

Mina: dall'infanzia a Busto Arsizio alla leggenda con tanti brani meravigliosi come "Se telefonando", "Le mille bolle blu" e molti altri

Mina oggi 25 marzo compie 85 anni e nonostante abbia deciso di scomparire dalle scene (e dalla vista del pubblico) nel lontano 1978 resta una leggenda indiscussa della musica nostrana. Mina non è solo l'artista italiana con più dischi venduti nel mondo (150 milioni a parimerito con Adriano Celentano) ma viene considerata un'icona di stile e signorilità.

Mina Anna Mazzini nasce a Busto Arsizio il 25 marzo 1940 ma verrà conosciuta poi come "La tigre di Cremona" per le sue origini familiari. L'amore per la musica nasce proprio dalla nonna Amelia, cantante lirica.

Alla fine degli Anni 50 debutta con gli Happy Boys ma non ci mette molto a farsi conoscere dal grande pubblico per la sua incredibile estensione vocale e la tecnica perfetta. Nel 1959 esordisce in tv sulla Rai con Lascia o raddoppia? condotto da Mike Bongiorno e partecipa alla gara di Canzonissima con "Nessuno". L'anno successivo ottiene per la prima volta la vetta delle hit parade con "Tintarella di luna". Nel 1960 partecipa al Festival di Sanremo con "Non sei felice ed È vero" classificandosi al settimo posto. Prenderà poi parte alla kermesse musicale per la seconda e ultima volta nel 1961 con i brani "Io amo tu ami" (4° posto) e "Le mille bolle blu" (5° posto).

Nel 1966 si trasferisce a Lugano, in Svizzera, dove oggi risiede insieme ai figli, Massimiliano Pani e Benedetta Crocco Mazzini, e al marito Eugenio Quaini, cardiochirurgo cremonese a cui è legata dalla fine degli Anni 70 ma che ha sposato solo nel 2006.

Si vocifera che Frank Sinatra nel 1973 le propose di raggiungerlo negli Stati Uniti offrendole un ricco cachet e una casa a Manhattan ma che lei rifiutò per la paura di volare. Tra i riconoscimenti ottenuti da Mina figurano una Targa Tenco l'onorificenza di Grande ufficiale al merito della Repubblica italiana.

Il ritiro dalle scene per Mina non ha però significato smettere di lavorare. A novembre 2024 ha pubblicato l'album Gassa d'amante. Nel 2023 ha collaborato con Blanco per il brano Un bricolo di allegria e nel 2019 con Mahmood per Angeli e Demoni.