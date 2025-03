Misofonia, cos'è il disturbo di cui soffrono Rose Villain e altri vip

Misofonia: cos'è, come si cura e quali sono i sintomi da riconoscere

La misofonia è un disturbo molto comune, seppur se ne parli ancora molto poco, che accomuna anche diversi vip. Rose Villain, ad esempio, lo ha confermato durante il programma Hot Ones di Alessandro Cattelan: "Io ho un problema con le persone, soffro di misofonia e se la gente fa dei rumori io impazzisco". Anche Paola Cortellesi aveva dichiarato di soffrirne a Geppi Cucciari, che aveva poi replicato di patire anche lei lo stesso fastidio.

La misofonia è una intolleranza ai rumori che si caratterizza per una sensazione di fastidio, che può sfociare anche nella rabbia o nel panico, per uno o più suoni indipendentemente dall'intensità o dalle caratteristiche del suono stesso. La lista di rumori ritenuti fastidiosi è lunghissima e varia da persona a persona. C'è chi non tollera il russare o il singhiozzo ma può provocare una reazione negativa anche lo sgranocchiare o il masticare, mangiarsi le unghie, il pianto dei bambini, scrocchiare le articolazioni, i suoni della natura (come il cinguettio degli uccelli), il ticchettio dell'orologio, etc.

Una delle possibili cause della misofonia è un disordine neurologico nato da un'esperienza negativa associata a un suono specifico in età infantile o durante un evento traumatico anche da adulti. Al momento non è disponibile un vero e proprio rimedio medico a questo disturbo ma si possono attenuarne i sintomi, se non cancellarli del tutto, con la psicoterapia o la terapia del suono.