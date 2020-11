Mondadori, cambio ai vertici: Ernesto Mauri lascia, al suo posto Antonio Porro

Mondadori, cambio ai vertici

Ernesto Mauri, attuale ad di Mondadori, aveva guidato la trasformazione del gruppo editoriale di Segrate, riposizionata sui libri a scapito dei magazine. Da aprile non sarà più al comando: l'ad di Mondadori Libri Antonio Porro prenderà il suo posto. Il consiglio di amministrazione, si legge nella nota che accompagna la diffusione dei dati dei primi nove mesi ha preso atto "con rammarico della decisione di Ernesto Mauri di concludere la propria esperienza quale amministratore delegato del gruppo Mondadori portando a termine il proprio mandato con la scadenza naturale degli organi societari e l'approvazione del bilancio d'esercizio, previsti per l'aprile 2021". E quindi "In coerenza con il percorso di trasformazione strategica compiuto dall'azienda negli ultimi anni, che ha visto una progressiva focalizzazione sul core business Libri, lo stesso cda, su proposta del presidente Marina Berlusconi, ha deliberato di indicare Antonio Porro, attuale amministratore delegato di Mondadori Libri, per il ruolo di futuro amministratore delegato del gruppo Mondadori."