Mondadori, utile e ricavi in crescita. Porro: "Confermiamo i target 2022"

Mondadori, utile e ricavi in crescita

Nel primo semestre dell'anno Mondadori segna un risultato netto di 2,8 milioni di euro. A perimetro omogeneo, escludendo D Scuola, l'utile si attesta a 6,7 milioni di euro, in miglioramento di 2,3 milioni di euro rispetto ai primi sei mesi del 2021. L’Ebitda adjusted sale a 27,6 milioni e i ricavi consolidati si sono attestati a 355,1 milioni, con un incremento del 10,8%. La posizione finanziaria netta è negativa per 205,8 milioni e a perimetro omogeneo si attesta a -48,4 milioni, in miglioramento rispetto all’indebitamento netto di 68,3 milioni di fine giugno 2021. Il gruppo conferma gli obiettivi finanziari per l'anno in corso.

"Nel primo semestre dell’anno abbiamo registrato una performance molto positiva, alla quale hanno contribuito tutte le aree di business, con ricavi in accelerazione in particolare nel secondo trimestre", ha sottolineato Antonio Porro, amministratore delegato del gruppo Mondadori. "Questi risultati, associati a una sempre attenta gestione operativa, ci hanno consentito di incrementare la redditività complessiva e la generazione di cassa. Il miglioramento della performance economica, unita al continuo rafforzamento patrimoniale del gruppo, hanno creato le condizioni per confermare i target dell’esercizio 2022 e proseguire il percorso di riconfigurazione strategica, nonostante l’incerto scenario economico e politico, a livello nazionale e internazionale", ha aggiunto.