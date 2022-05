Monopattini, Voi lancia una campagna internazionale per la sicurezza stradale

Monopattini, Voi lancia una campagna internazionale di sicurezza stradale per i conducenti

Voi Technology, l'operatore di micromobilità leader in Europa, lancia la sua seconda campagna internazionale sulla sicurezza, "Let's get it right - Facciamo le cose fatte bene", per educare i conducenti a un uso responsabile dei monopattini. La campagna verrà promossa sui social media, in particolare Instagram, Linkedin e TikTok e attraverso comunicazioni in-app e CRM per sei settimane e sarà rivolta agli abitanti delle oltre 80 città in cui Voi opera. Voi si impegna inoltre a organizzare più di 100 eventi di formazione sulla sicurezza in tutta Europa durante l'alta stagione.

Poniamo l’attenzione sui comportamenti stradali non sicuri

I servizi di sharing sono diventati una modalità di trasporto immensamente popolare nelle città di tutta Europa e nel Regno Unito da quando Voi è stato lanciata nel 2018. Difatti, nel marzo 2022, Voi ha annunciato di aver superato i 100 milioni di viaggi grazie ai suoi utenti. Tuttavia, come ogni nuova tecnologia dirompente, anche la micromobilitàcondivisa ha dovuto affrontare delle sfide.

Le ricerche mostrano che le generazioni più giovani, in particolare i ventenni che vivono nelle aree urbane, hanno meno interesse nell’ ottenere la patente di guida, rispetto ai loro coetanei delle generazioni precedenti. In una prospettiva più ampia, questo dato può rappresentare anche una spia del tasso di ragazzi frequentanti i corsi di scuola guida, di conseguenza in netta decrescita.

Questa generazione di giovani è anche un utente frequente dei servizi di micromobilità condivisa, il che li rende parte integrante della trasformazione del trasporto urbano verso un futuro di mobilità condivisa. Voi è sempre stata pioniera nell’utilizzo di nuove tecnologie per educare a un comportamento stradale responsabile e sicuro. Nel 2019 Voi ha lanciato RideLikeVoila, la prima scuola di guida digitale per scooter al mondo, che finora ha formato più di 600.000 utenti. A partire da aprile 2022, Voi inizierà gradualmente a sviluppare anche la visione computerizzata Drover AI nei suoi veicoli per affrontare la guida sui marciapiedi e risolvere il problema del parcheggio.