Moschino dice addio a Jeremy Scott: lo stilista lascia la direzione creativa

Jeremy Scott lascia la direzione creativa di Moschino: "Orgoglioso del lavoro che mi lascio alle spalle"

Jeremy Scott lascia il ruolo di direttore creativo di Moschino. Così lo stilista americano che dall'ottobre del 2013, è stato alla guida della maison italiana comunica con in una nota del gruppo Aeffe: "Scott ha scritto un capitolo fondamentale nella storia del brand con il suo esuberante stile pop-camp e incisivo senso dell’umorismo, fedele ai codici della maison".

Mentre Massimo Ferretti, presidente di Aeffe, dichiara: "Sono fortunato ad avere avuto l’opportunità di lavorare con una forza creativa qual è Jeremy Scott. Voglio ringraziarlo per il suo impegno decennale nei confronti della maison Moschino e per avere lanciato una visione distintiva e gioiosa che sarà per sempre parte della storia di #Moschino".

LEGGI ANCHE: Nuovo flagship store Moschino-Milano. Design con i marmi di Margraf