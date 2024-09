Mostra del cinema di Venezia, dalla DeLorean di Ritorno al Futuro alla Ferrrari di Magnum PI: e se le dive fossero le automobili?

Con la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica ancora in corso fino al 7 settembre, è tempo di tappeti rossi e prime donne ma quali sarebbero le star se fossero le quattro ruote a passare sotto i riflettori del Lido di Venezia? Quanti km di passerelle servirebbero per far sfilare tutte le “dive” automobilistiche che hanno rivestito ruoli di primo piano al cinema? Probabilmente un’infinità. E se rispondere a questa domanda è pressoché impossibile, certo è che ogni auto d’epoca impressa nell’immaginario collettivo ha fatto la sua comparsa in almeno un film celebre della storia.

Car & Classic, l’enorme piattaforma online dedicata ai veicoli d’epoca, ha riunito in una ricerca le principali vetture del passato che hanno sbancato al botteghino facendo sognare generazioni di spettatori. A cominciare da un film d’Oltralpe, La Piscine, come tributo ad Alain Delon, scomparso il 18 agosto. Nel lungometraggio, che ha dettato I canoni estetici dell’epoca con due giganti come l’attore francese e Romi Schneider nei panni dei protagonisti, completa il tripudio di bellezza e di charme una Maserati Ghibli prima serie, irresistibile nel suo cangiante color ruggine. Il modello risale allo stesso anno del film, che porta la firma di Jacques Deray alla regia: il 1969. Su Car & Classic sono molte le Ghibli di questo primo periodo, e non solo, che si possono trovare in vendita sia fra gli annunci, sia all’asta.

Pensando all’abbinamemento tra auto e cinema, il primo pensiero non può che correre all’Aston Martin DB5 di James Bond e a un altro caposaldo come la DeLorean DMC-12 di Ritorno al Futuro. Della sportiva made in USA con carrozzeria in acciaio non verniciata e sportelli ad “ali di gabbiano” su carandclassic.com/it di recente sono stati battuti all’asta tre esemplari.

Mentre il gioiello della spia più famosa di tutti i tempi, prodotto dal 1963 al 1965 dall’Aston Martin in collaborazione con la Carrozzeria Touring Superleggera di Milano è rintracciabile sulla piattaforma carandclassic.com/it

E che dire di altri due successi planetari come il “Duetto” de Il Laureato (1967) e della Mercedes R/C 107 di American Gigolò? La prima, al secolo Alfa Romeo Spider, è tra le più amate vetture classiche italiane ed è semplice da gestire e mantenere grazie anche a pezzi di ricambio facilmente reperibili. Anche la Stella di Stoccarda, con la sua inossidabile qualità teutonica, non passa mai di moda, sia come roadster sia in versione Coupé. Sono entrambi degli “evergreen” sul sito di Car & Classic, nel quale le vendite di questi due modelli sono stabili tutto l’anno con punte nel periodo estivo per quanto riguarda le versioni aperte.

Maggiolino

Ecco un altro esempio lampante a proposito di ruote cinematografiche: quale altro Maggiolino se non quello “tutto matto” che aveva vita propria nel film di Robert Stevenson del 1969? Tra le auto più diffuse al mondo, la Volkswagen Typ 1 ancora oggi continua a essere un best seller fra le pagine di Car & Classic, dove va a ruba in ogni versione, specie d’estate e a ogni angolo del globo. Il 15 settembre prenderà il via l’asta settimanale di una Cabriolet del 1974 in arrivo dall’italia mentre è già possibile trovare fra gli annunci sulla piattaforma diversi Beetle messi in vendita da professionisti del settore e collezionisti.

Mini

Altra classica che non smetterà mai di fare breccia nei cuori degli automobilisti di tutto il mondo e di cui l’offerta carandclassic.com/it abbonda è – e non potrebbe essere altrimenti – la Mini, in tutte le varianti in cui è stata commercializzata dalle varie case automobilistiche dal lancio nel 1959 agli anni Duemila. Un titolo su tutti: The Italian Job, con il mitico inseguimento delle piccole inglesi lanciate come schegge nel centro di Torino e la polizia italiana, si fa per dire, alle calcagna (1969). Una Rover Mini Cooper del 1997, in particolare, è da segnalare perché proposta su Car & Classic al momento nella sezione “Fai un’offerta” a un prezzo super.

Lancia Aurelia B24

Tornando a produzioni di casa nostra, una rassegna di auto rese intramontabili dalla settima arte non può che avere inizio con la Convertibile – o la Spider, a seconda della versione che si preferisce – della mitica Lancia Aurelia B24. Capolavoro di Pinin Farina, è universalmente considerata una delle auto più belle degli anni Cinquanta. Ed è esaltata dalla maestria di Dino Risi nell’indimenticabile ritratto tragicomico dell’Italia del boom economico che è Il Sorpasso (1962).

Alfa Romeo 1900

In tema di grandi classici cinematografici, altri due capisaldi della filomografia italiana passati alla storia sono Ladri di Biciclette (1948) di Vittorio De Sica e Viaggio in Italia (1953) di Roberto Rossellini, con Ingrid Bergman. In entrambi si vede l’Alfa Romeo 1900, la prima Alfa a scocca portante nonché la prima auto prodotta, dal 1950 al 1959, in una catena di montaggio dal marchio milanese.

Autobianchi Bianchina

Meno pregiata ma non meno carica di contenuti tecnici e, non ultimo, di simpatia, è poi l’Autobianchi Bianchina che il ragionier Fantozzi possedeva in versione 4 posti. Impossibile non menzionarla in ambito di cinema tricolore. Tra le tante proposte attuali del modello su Car & Classic, è particolarmente attraente una Special del 1966 per la sua livrea bicolore e l’ottimo stato di manutenzione:

Fiat 125 Berlina

Continuando sul filone comico, ha assunto il ruolo di emblema della media borghesia italiana la Fiat 125 Berlina, nata nel 1967, su cui viaggiavano i quattro compari di Amici Miei di Mario Monicelli (1975).

Fiat Dino Spider

Un capitolo a parte meritano poi le auto celebrate da un mostro sacro della risata come Carlo Verdone: c’è l’Alfasud in arrivo dalla Germania di Pasquale Ametrano, assoluta ma sventurata protagonista in Bianco Rosso e Verdone, e c’è la Fiat Dino Spider di Un Sacco Bello, solo per citare due tra le presenze più iconiche.

Citroën Mehari

C’è stata poi in tempi più recenti, fra i film del regista romano, la mitica Citroën Mehari di Benedetta Follia (2018). Il Mehari, grazie alla sua indistruttibile struttura e alla sua robustezza, è anche gettonatissimo da sempre come perfetta “spiaggina” ed è un altro dei modelli che su Car & Classic registra una richiesta costante. Le quotazioni partono da 15mila euro per esemplari in buono stato, pronti da usare, e possono raggiungere I 25mila euro nei casi di vetture 4 posti restaurate di fresco o con carrozzeria in fibra di vetro.

Fiat 600 Multipla

Ancora più indietro nel tempo, troviamo la Fiat 600 Multipla in molti lungometraggi degli anni Cinquanta e Sessanta, tra i quali Totò, Peppino e la Malafemmena e Il Medico della Mutua con Alberto Sordi. Su Car & Classic di Multipla se ne trovano attualmente due, di cui una nell’allestimento taxi in livrea verde-nero come usava nella Penisola nei favolosi Sixties. Sono entrambe acquistabili nella sezione “Fai un’Offerta”, in cui si possono effettuare rilanci senza incanto, fino al raggiungimento dell’importo richiesto dal venditore (indicato in pagina).

Alfa Romeo Giulietta Spider 1300

Spicca tra le auto che compaiono nel film cult per antonomasia dell’Italian Style nel mondo, La Dolce Vita di Federico Fellini (1960). Nelle mani di un seduttore come Marcello Mastroianni la bellezza della “Fidanzata d’Italia”, come fu soprannominata la vettura quando uscì, nel 1955, è esaltata all’ennesima potenza. Al momento dall’Italia su Car & Classic si trovano due Alfa Romeo Giulietta Spider 1300, appartenenti alla splendida Collezione di Gennaro Forgione, uno dei giornalisti più autorevoli di motorismo storico scomparso due mesi fa. Fra le due, una è nel classico rosso della Casa; l’altra, bianca, è dotata di hard top, che le conferisce ulteriore carisma. Entrambe le aste inizieranno il 22 settembre e si chiuderanno il 29. La stima di vendita è compresa in entrambi i casi tra 55 e 60mila euro.

Triumph TR3

Altra protagonista de La Dolce Vita, è un modello sempre in auge: una piccola spider che conquista con il suo fascino e sprizza simpatia da tutti i pori. Godibilissima d’estate, è facile da mantenere e da guidare grazie alla sua agilità. Infatti è anche una delle porte d’accesso privilegiate al mondo delle auto d’epoca per i neofiti. All’asta su Car & Classic è possibile acquistare un esemplare del 1960 in colore verde bosco, proveniente dalla Polonia e restaurato nel 2014. L’incanto virtuale è inziato domenica 1 settembre e andrà avanti fino all’8.

Fiat 508

Conosciuta con il nome Balilla, appare in consistente quantità numerica in Amarcord (1973), altro celeberrimo capolavoro di Federico Fellini. Del resto, a partire dal 1932, quando fu lanciato, il modello ha permesso la prima motorizzazione di massa del Paese grazie alla sua enorme diffusione. Tanto da arrivare anche in America, tra i fotogrammi de Il Padrino di Martin Scorsese (1972). Su Car & Classic ve ne sono attualmente due disponibili nella sezione “Fai un’Offerta”, in cui si possono effettuare rilanci senza incanto. Si tratta di un esemplare della prima serie a tre marce e di una Nuova Balilla 1100

Fiat 500

Uno dei simboli più amati dell’Italia delle quattro ruote, la piccola torinese è stata prodotta tra il 1957 e il 1975 e arruolata in innumerevoli film, tanto che è praticamente impossibile ricordare la moltitudine di pellicole in cui recita più o meno a soggetto. Tra gli ultimi successi, il cartone animato Lupin III. The First e una miriade di serie Tv fra le quali, una su tutte, l’amatissima Don Matteo. In tutte le serie in cui è stata commercializzata nella storia, la Fiat 500 è spesso presente anche nella sezione Nessuna Riserva di Car & Classic, in cui ogni puntata all’asta può essere vincente

Fiat 850 Spider

Un gioiellino di design opera di Giorgetto Giugiaro che appare, dopo il lancio nel 1965, in molte pellicole, tra le quali L’automobile. La protagonista era Anna Magnani che, nel 1971, sfoggiava orgogliosa la sua scintillante Fiat 850 Spider gialla per le strade di Roma come simbolo di emancipazione e indipendenza femminili. Car & Classic ne ha venduta una all’asta, proprio gialla come quella del film, il 16 giugno per 11.500 euro

Lancia Appia

Tra gli altri titoli che celebrano il modello, tutti del 1966, vanno citati Le Fate, con Monica Vitti, Signore e Signori di Pietro Germi e Scusi, lei è favorevole o contrario? con la firma di Alberto Sordi alla regia. Su Car & Classic ve ne sono diverse in vendita da parte di commercianti; un esemplare, nella sezione “Fai un’Offerta”, è acquistabile per 11.500 euro

Con il suo 4 cilindri a V stretto di 1090cc, la Lancia Appia, nata nel 1953, compare, fra gli altri, ne I Soliti Ignoti di Mario Monicelli (1958). La seconda serie è quotata al momento fra 8 e 12mila euro, la prima serie tra 12 e 16mila, la terza fra 5 e 8mila. Car & Classic ha venduto all’asta di recente una terza serie a 5.850 euro

Oltre a una speciale Lancia Appia Coupé Pininfarina passata di mano all’asta per 26mila euro

Lancia Flaminia

Un’ammiraglia Lancia dalla bellezza senza tempo, celebrata anche da un maestro dell’estetica come Michelangelo Antonioni in La Notte. Vera icona del lusso anni Cinquanta e Sessanta, era disponibile in versione berlina, coupé e cabriolet. È possibile aggiudicarsi all’asta sulla piattaforma un inconfondibile Coupé firmato dalla Carrozzeria Touring Superleggera di Milano nell’elegante livrea blu tipica della Lancia

De Tomaso Mangusta

Quentin Tarantino ha scelto la supercar realizzata dall’impreditore e pilota argentino Alejandro De Tomaso per il suo Kill Bill vol. II. Era il 2004, la produzione di questo gioiello di inizio anni Settanta era cessata da un pezzo ma a quanto pare la sua capacità di sprigionare fascino no. Per chi volesse sentirsi come David Carradine al volante dei questa rarità (circa400 le auto costruite) il riferimento è sempre Car & Classic

Citroen DS

Gli esemplari in vendita su Car & Classic non spiccano il volo come la DS di Fantomas, il malvagio bandito francese senza volto degli anni Settanta, ma volano di certo in fatto di vendite: tutto l’anno e a ritmo sostenuto, senza stagionalità. La DS, soprannominata “Dea” ma anche “Squalo” per la sua forma vista di profilo, è un pilastro del settore, una delle regine delle auto storiche per eccellenza. Spesso sulla piattaforma di Car & Classic vengono venduti all’asta anche progetti, ovvero esemplari completi ma da ripristinare, più convenienti a patto che si abbia dimestichezza con i restauri. All’inizio di quest’anno Car & Classic ha venduto all’asta per 149mila euro una vettura di particolare pregio, una rara Cabriolet realizzata dal celebre designer e carrozziere parigino Henri Chapron:

Ferrari

Quanto alle classiche del Cavallino Rampante, tra le tante apparizioni, comprese quelle dei “cinepanettoni” italiani, due sono gli esempi più eclatanti sebbene non cinematografici ma appartenenti alle serie Tv, ovvero la Ferrari 308 GTS di Magnum PI e la Dino 246 GT rossa di Tony Curtis in Attenti a quei due (The Persuaders) degli anni Settanta. Car & Classic ha venduto di recente un paio di Dino 246: una GT per 315mila sterline e una Dino 246 GTS, con carrozzeria Targa, appartenuta al manager dei Led Zeppelin Peter Grant (300mila sterline). Il 22 settembre inizierà l’asta di un magnifico esemplare proveniente dall’Italia, parte della prestigiosa Collezione Forgione:

Ford Mustang

E le americane? Difficile trovare un film made in USA senza almeno una Ford Mustang, fra le quali la più famosa è senza dubbio la GT390 Fastback scatenata nello spericolato inseguimento di una Dodge in Bullit, pellicola cult con Steve McQueen del 1968. E dagli schermi ai monitor, o alla app di Car & Classic, il passo è breve:

Ford Thunderbird

Della stessa Casa è anche la Thunderbird di Thelma e Louise (1991). Sono davvero tante le serie che si sono succedute della 2 posti uscita nel 1954, equipaggiata con motore V8 4.800. Rimasta in produzione fino al 2005, è stata sempre molto amata anche in Europa. La scelta su Car & Classic è ampia:

Lotus Esprit

Parlando di protagoniste femminili, impossibile non omaggiare una delle attrici emerse proprio negli anni Ottanta, Julia Roberts: Pretty Woman, del 1990, metteva in rilievo la sua bellezza e insieme la potenza della Lotus Esprit guidata nella commedia da Richard Gere. Di recente su Car & Classic ne sono passate di mano parecchie, visibili alla pagina e ve ne sono altrettante disponibili

