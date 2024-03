Mr. Rain, dopo Due altalene a Sanremo, ecco il nuovo album 'Pianeta di Miller'

Mr. Rain, esce il nuovo album 'Pianeta di Miller'

Esce il nuovo album di inediti di Mr. Rain dal titolo 'Pianeta di Miller' (Warner Music Italy), il quinto della sua carriera a distanza di quasi due anni da 'Fragile'. L’artista con all’attivo 18 dischi di platino e 6 dischi d’oro è reduce dalla sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo con il brano 'Due altalene', apripista del nuovo album, scritto e interamente prodotto da Mr. Rain. 'Pianeta di Miller', è un pianeta formato solo da acqua, da sempre l’elemento 'naturale' di Mr. Rain: il disco, un viaggio introspettivo e sincero attraverso tutti i mondi e le anime di Mr. Rain, è una esplicita citazione del film 'Interstellar', dove Mr. Rain, come il protagonista del film, viaggia ad una velocità diversa, più lenta.

All’interno dell’album è la voce di Francesco Prando, doppiatore di Matthew McConaughey in 'Interstellar', a raccontarne il concept: il resto del mondo va troppo veloce, cambia, si evolve, mentre lui teme di rendersi conto un giorno di aver attraversato la vita senza gustare le tappe, senza aver goduto di ogni momento. '''Pianeta di Miller', a differenza dei dischi precedenti - spiega Mr. Rain - dove ogni canzone a livello musicale, era legata da un filo e appartenevano tutte allo stesso mondo, questo è un album dove ho cercato di sperimentare diverse sfumature di quello che posso e che voglio fare anche nei miei lavori futuri''.

''Brani come 'Supereroi', 'Due altalene' e 'Vite precedenti' sono più ‘classici' - prosegue il cantante - La fine del mondo con sangiovanni o Un milione di notti con Clara li considero 'ibridi', ho provato cioè ad uscire dalle sonorità che sono nelle mie corde e così anche in 'Immortali' e 'Figli della notte'. Credo che questo sia il mio disco più eterogeneo a livello musicale e dove mi sono divertito di più, ho ritrovato la curiosità di fare musica provando a spaziare tra diversi generi musicali. 'Pianeta di Miller' è anche il mio progetto più suonato, gli strumenti sono quasi tutti dal vivo perché volevo valorizzare ogni singolo strumento. Alcune parti le ho suonate io stesso, altre i musicisti, era importante per me che arrivasse il calore della musica che mi porterò anche nei live''.

In occasione dell’uscita di 'Pianeta di Miller' Mr. Rain incontrerà i suoi fan negli instore delle principali città italiane.