Musk, assist al complottismo e all'estrema destra: riammesso Alex Jones su X

Musk riammette il conduttore Alex Jones su X dopo il ban del 2018. Assist al complottismo e all'estrema destra

Musk fa un assist al complottismo. Il noto conduttore televisivo e radiofonico statunitense di estrema destra Alex Jones fondatore del sito Infowars, è stato riammesso su X (Twitter). Escluso nel 2018, la riammissione è stata decisa da Elon Musk quando sabato aveva chiesto in un sondaggio tra i suoi followers se fosse giusto o meno ripristinare il suo account e più del 70 per cento delle persone che hanno partecipato al sondaggio aveva risposto favorevolmente. Domenica sera l’account di Jones è tornato attivo.

Pochi giorni fa, come riporta il Post, Jones aveva presentato istanza di fallimento: lui e la società del suo sito InfoWars erano stati infatti condannati a pagare in tutto quasi un miliardo e mezzo di dollari per aver diffuso notizie false sulla strage avvenuta nel 2012 nella scuola elementare di Sandy Hook, in Connecticut.