Nancy Brilli esplosiva, retroscena choc su Garko: "Offerto come ragazzo a..."

Nancy Brilli esplosiva a "Belve" su Gabriel Garko: "Ce lo hanno offerto a tutte". La proposta indecente

Attrice, artista (e mamma di Francesco), così si definisce sulla propria “bio” Instagram Nancy Brilli, volto intramontabile del panorama del cinema italiano, che a Belve da Francesca Fagnani in onda su Rai 2 si lascia andare a un'intervista davvero “esplosiva”. Nancy Brilli ha infatti regalato perle e rivelazioni a tratti sconcertanti sulla sua vita e il rutilante mondo dello spettacolo italiano. Tra i momenti chiave del colloquio Brilli-Fagnani il passaggio dell'attrice romana dalla scuderia dell'agente dei vip Lele Mora alla potentissima (allora) Ares, l'agenzia creata da Alberto Tarallo.

Ma non solo. Nel mirino della Brilli sono finiti anche Manuela Arcuri e Gabriel Garko, coppia sia sul set che nella vita (secondo alcuni). La Arcuri ha sempre negato che la sua storia con Gabriel fosse falsa, ma la Brilli a Belve ha regalato un passaggio "illuminante". "Mi è stato proposto di fare un finto fidanzamento con Gabriel Garko, ma dissi di no. Non so neanche se Gabriel lo sapeva. Tarallo li chiamava scoop. Ma rifiutai. Me lo offrì anche con Garko, ma non so se lui lo sapesse. Gabriel veniva offerto come fidanzato a tutte? Sì", ha rivelato l'attrice.