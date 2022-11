Nancy Brilli, occhi di ghiaccio, fisico mozzafiato e... Le foto da giovane

Nancy Brilli, ecco com'era da giovane: le foto mozzafiato

Nancy Brilli torna al cinema. L'attrice romana, classe 1954, è tra i protagonisti del film "Un weekend particolare" scritto e diretto da Gianni Ciuffini. Nel cast anche Jasmin Zangarelli, Florin Vitan, Pasquale Risiti, Daniel Formosa e Riccardo Gaz.

Il film parla di una ex coppia che, casualmente, si incontra dopo tanto tempo in un resort a Malta. Ebbene, ecco che da una coincidenza può nascere una seconda possibilità per la loro storia d'amore.

Nancy Brilli fede il suo debutto nel mondo del cinema nel 1984 con il film "Claretta" di Pasquale Squitieri. Da allora, sono decine le pellicole in cui l'attrice romana ha preso parte. Ma siete sicuri di ricordarvi com'era da giovane? Sfoglia la gallery per i migliori scatti di quando era giovane.