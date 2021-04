Nasa, drone Ingenuity in volo su Marte: prima volta nella storia. FOTO e VIDEO

Per la prima volta un velivolo ha effettuato un volo controllato su un'altro pianeta. Ingenuity, il piccolo elicottero della Nasa da 1,8 chili atterrato su Marte insieme al rover Perseverance, si è sollevato dal cratere di Jezero, si è librato per 39 secondi ed è poi atterrato senza danni. Il successo è stato accolto con applausi e grida di gioia dalla sala controllo del Jet Propulsion Laboratory della Nasa. "Ora possiamo dire che gli esseri umani hanno pilotato un dispositivo motorizzato su un altro pianeta!", ha esultato Mimi Aung, project manager dell'elicottero.

Scienziati e appassionati di tutto il mondo hanno atteso col fiato sospeso che, da una distanza di 278 milioni di chilometri, arrivassero, a ore di distanza, i dati che avrebbero confermato l'esito dell'esperimento. Dati che forniscono all'agenzia spaziale Usa informazioni preziosissime sulle condizioni e le tecnologie necessarie al volo marziano, una base di partenza per nuovi tentativi ancora più sofisticati che potranno essere utilizzati anche per l'invio di altri robot e, un giorno, esseri umani sul pianeta rosso.

"Prende il volo un sogno" si legge nel post su Twitter con il quale la Nasa ha condiviso il breve video, ripreso da Perseverance, nel quale si può assistere al volo e all'atterraggio di Ingenuity, che ha inviato a sua volta una foto in bianco e nero che mostra la sua ombra sul pianeta rosso. Originariamente previsto per l'11 aprile, il volo è stato posticipato a causa di un problema tecnico emerso durante il collaudo dei rotori. L'operazione è stata una vera sfida, poiché l'aria marziana è densa solo l'1% dell'atmosfera terrestre e le temperature possono scendere fino a novanta gradi sotto zero.

You wouldn’t believe what I just saw.



