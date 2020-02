Nasce il nuovo iphone economico: costerebbe meno di 400 euro. Quando esce

In arrivo l’iPhone economico: costerebbe meno di 400 euro

L’ampia gamma dei dispositivi della mela potrebbe allargarsi in primavera con il lancio di nuovi prodotti. Apple avrebbe in serbo per i propri clienti moltissime novità. Fra queste spicca l’iPhone economico, il cui prezzo si aggirerebbe intorno ai 399 euro.

Nuovo IPhone 9 economico: avrà il design dell’iPhone 8

Apple avrebbe organizzato per il 31 marzo, un evento in cui presenterà i nuovi prodotti, dall’iPad Pro alle cuffie senza fili, alle Air Tags. Fra questi c’è grande attesa per il nuovo iPhone dal prezzo decisamente concorrenziale. Si tratta dell’iPhone 9. Per abbattere i costi, l’azienda avrebbe deciso di utilizzare lo stesso design studiato per l’iPhone 8, reinserendo il pulsante sulla parte frontale dello smartphone.

Si perderanno tuttavia alcune caratteristiche, come il FaceID.

Quando esce l’iPhone 9 economico

Il nuovo smatphone Apple potrebbe essere messo in vendita a partire dal 3 aprile. A stupire nel lancio primaverile non sarà solo l’iPhone 9. L’azienda potrebbe infatti annunciare anche innovativi dispositivi legati all’audio. Si parla di cuffie over-ear senza fili e di nuove AirPods Lite economiche.

Sono molto chiacchierate infine le AirTags, dispositivi che consentono di ritrovare gli oggetti a cui vengono applicati, tramite un’app per iPhone.