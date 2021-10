Dopo il museo Storico Aldo, inaugurato 3 anni fa a Larino in Molise che ripercorre il cammino professionale di oltre 60 anni di carriera dell’indimenticato giornalista sportivo, nasce il Premio Aldo Biscardi alla Comunicazione e allo Sport.

“Non è un progetto legato solo alla figura di Aldo Biscardi - afferma la figlia Antonella, ideatrice del Premio - ma ne prende lo spirito rielaborandolo con le esigenze sociali di oggi, soprattutto rivolgendosi ai giovani che lui formava e motivava. Aldo era popolare, spontaneo, innovativo, originale. Come lui era #aldoditutti, così questo Premio è, nel nostro intento, il #premioditutti”.

Tra gli obiettivi del Premio, sia l’organizzazione a partire dal prossimo anno, in collaborazione con IFG Urbino (Istituto Formazione al Giornalismo/ Università Carlo Bo) di corsi di formazione dei giovani con crediti professionali che sostenere le iniziative Giovani e GiocaSport che promuovano il recupero sociale dei giovani delle periferie attraverso lo sport.

Punto di forza sarà una Tavola Rotonda sul “Metodo Biscardi” con giornalisti, mass mediologi, autori tv e grandi nomi della comunicazione sull’innovazione che Biscardi ha portato nella comunicazione sportiva con le sue trasmissioni e non solo.

La conferenza stampa di presentazione, dove verranno svelati i nomi della Giuria, dei Comitati e delle Categorie dei Premi si terrà il 9 dicembre 2021 nel Salone d’Onore del CONI che ha patrocinato l’evento così come Sport e Salute, il Comitato Italiano Paralimpico, il Comune di Larino e il Corecom Molise. Mentre la consegna dei premi avverrà nella Sala Freda del palazzo Ducale di Larino, il 25 giugno 2022.