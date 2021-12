Natale, come prepararsi ai saldi invernali: le regole d'oro di Italiaonline

Natale, come prepararsi alle vacanze e ai saldi invernali: le soluzioni di Italiaonline per incrementare le vendite delle aziende

Aumentare le vendite online è l’obiettivo di ogni impresa che vuole veder crescere i propri profitti e ci sono momenti particolari dell’anno in cui bisogna farsi trovare preparati, come il Natale e i saldi invernali. L’obiettivo sarà quindi di aumentare la visibilità online, facendo campagne di pubblicità display, Google Ads e inserzioni su Facebook e Instagram.

Elaborare e gestire campagne di advertising multi-canale non è facile: bisogna pianificare di volta in volta lo strumento migliore per poter raggiungere il target di pubblico selezionato dal brand. Per non sprecare il budget investito in pubblicità online, non resta che affidarsi ad aziende del settore come Italiaonline, con un team di esperti che progetta e monitora le campagne pubblicitarie e le ottimizza in tempo reale per massimizzare i risultati.

Pubblicità display, come prepararsi a feste e saldi

La pubblicità online consolida la presenza in rete del brand e se ben fatta aumenta il tasso di conversione, cioè l’acquisto di prodotti o servizi che offre. Nei periodi in cui la domanda è maggiore, come i saldi o il Natale, le imprese devono prepararsi al meglio, usando strumenti come Visibilità Network di Italiaonline.

Si tratta di prodotto che permette di selezionare il target di pubblico a cui destinare la propria pubblicità display, scegliendo i banner pubblicitari del formato più efficace. Tra i vantaggi, c’è quello di poter contare sul network di Italiaonline, che garantisce la qualità dei suoi publisher, cioè i siti web dove la pubblicità con banner viene mostrata in Internet.

Questo è un aspetto da non sottovalutare: un banner pubblicitario su un publisher considerato inaffidabile rappresenta un grave danno per la brand reputation. Allo stesso modo, fare pubblicità con banner su siti web che non raggiungono il target di riferimento del brand significa sprecare i soldi investiti in pubblicità online.

Campagne Google Ads, come prepararsi a feste e saldi

Google è il più grande motore di ricerca al mondo e non esservi presenti significa non esistere nell’era digitale. Fare pubblicità online richiede di progettare e realizzare campagne Google Ads efficaci, ma per chi non ha gli strumenti e le competenze esistono prodotti come Annunci Google di Italiaonline. Le imprese potranno creare campagne Google Ads fatte su misura per il proprio brand. Gli annunci e i banner appariranno nei risultati di ricerca di Google, con il vantaggio di pagare solo per i click ricevuti.

Un team di esperti affianca poi l’azienda nel monitoraggio e l’ottimizzazione del budget investito, così da massimizzare i risultati. Particolarmente utile, poi la possibilità di scegliere il periodo in cui lanciare le campagne Google Ads. Ad esempio in prossimità del Natale o dei saldi invernali, così da prepararsi a far impennare le vendite durante le due occasioni più importanti dell’anno.

Pubblicità sui social, come prepararsi a feste e saldi

I social network sono le nuove piazze virtuali e le migliori vetrine per promuovere i prodotti e i servizi offerti dai brand. Negli anni fare pubblicità sui social è diventato il modo migliore per catturare l’attenzione del proprio target di pubblico selezionato e aumentare le conversioni. Durante i periodi più importanti dell’anno, affidarsi alle campagne pubblicitarie sui social può fare la differenza nell’aumento del tasso di vendite.

Gestire le inserzioni Facebook o le inserzioni Instagram è un compito da affidare a un esperto, se non si vuole perdere il budget investito. Scegliendo Inserzioni Facebook e Instagram, il prodotto studiato appositamente da Italiaonline, si potrà avere un piano per fare pubblicità su Instagram e Facebook che è su misura del brand e un consulente a disposizione per ottimizzare in tempo reale il piano di social advertising.