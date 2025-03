"Ne vedremo delle belle", di nome e di fatto: litigio dietro le quinte nel nuovo programma di Carlo Conti

"Ne vedremo delle belle", litigio dietro le quinte nel nuovo programma di Carlo Conti

“Ne vedremo delle belle” non è ancora andato in onda, ma già si parla di tensioni dietro le quinte. A rivelarlo, come scrive TvBlog, è stata Paola Perego, ospite ieri al tavolo di Alberto Matano a La Vita in Diretta su Rai 1.

Durante il collegamento con Carlo Conti, in diretta dallo studio 5 del Centro di Produzione Fabrizio Frizzi, la Perego ha condiviso un curioso retroscena avvenuto una settimana fa. Trovandosi lì per “Citofonare Rai 2”, programma realizzato in uno studio vicino a quello di “Ne vedremo delle belle”, la conduttrice ha assistito a una discussione piuttosto accesa tra alcune partecipanti del nuovo format di Conti.

“Venerdì erano in prova e ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. C’è stata una lite seria, sedata poi da una di loro. Non posso fare nomi…” ha raccontato la Perego, aggiungendo di essere molto curiosa di vedere la prima puntata del programma, il cui titolo pare davvero appropriato vista la dinamica raccontata.

“Ne vedremo delle belle” schiererà dieci showgirl che si sfideranno tra loro: Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe.

A valutare le loro esibizioni sarà una giuria composta da Christian De Sica, Frank Matano e Mara Venier. Tuttavia, anche le stesse concorrenti dovranno dare la propria preferenza a una sola collega. A questi due voti si sommerà poi quello del pubblico da casa, espresso tramite i social.

L’appuntamento con la prima puntata di “Ne vedremo delle belle” è fissato per domani sera, sabato 22 marzo, alle 21:30 su Rai 1. Sembra proprio che lo show sia pronto a regalare momenti imperdibili, in linea con il suo titolo.