Netflix, anche in Italia addio all'account condiviso. "Cambiate la password"

Netflix, la stretta sugli account multipli. Chi dovrà pagare 4,99 € in più

La stretta di Netflix sugli account condivisi è arrivata anche in Italia. Chi si appoggiava ad amici e parenti per vedere film e serie tv, dovrà rivedere i propri piani, non sarà più possibile farlo. Dopo le prove effettuate in Sudamerica, il colosso dello streaming introduce il concetto di "nucleo domestico". Al suo interno, non cambierà nulla. Chi invece non ne fa parte, ma riceve la password gratuitamente da parenti e amici, dovrà pagare 4,99 euro al mese per poter continuare a guardare le proprie serie preferite. Secondo i calcoli di Netflix, si tratta di 100 milioni di persone in tutto il mondo.

La compagnia suggerisce ai proprietari dell'account di estromettere tutti quei dispositivi che, stando ai bilanci di chi versa regolarmente la propria quota, non dovrebbero essere connessi. Netflix invita anche a cambiare la password. A questo punto, il servizio di streaming aggiunge: "Se vuoi condividere Netflix con chi non fa parte del tuo nucleo domestico, puoi utilizzare la funzionalità "trasferisci un profilo". Chiunque utilizzi il tuo account può trasferire il proprio profilo su un nuovo abbonamento a pagamento", si legge nella nota diffusa dall'azienda.