"La regina Carlotta", su Netflix il prequel di "Bridgerton"

L'atteso prequel di "Bridgerton", "La Regina Carlotta" è disponibile su Netflix

In attesa di vedere la terza stagione di "Bridgerton", scopriamo in "La Regina Carlotta" la storia della giovane sovrana e dell'amore per Re Giorgio III. I sei episodi sono disponibili su Netflix e si concentrano sulla regina che abbiamo conosciuto nelle prime due stagioni della serie madre, a partire dal momento in cui viene stabilito che si dovrà sposare.

Nella serie non mancherà la voce di Lady Whistledown e scopriremo un altro lato della sovrana e delle difficoltà nel gestire la sua famiglia, i figli e la ricerca di un erede. Il racconto è costruito romanzando la vera storia di Carlotta di Meclemburgo-Strelitz, consorte di Giorgio III.

"La Regina Carlotta", la trama della serie creata da Shonda Rhimes

La diciassettenne Carlotta arriva a Londra per sposare Re Giorgio III, dopo l'accordo stretto dal fratello Adolfo con la Principessa Augusta. Una ragazza vivace, acculturata e curiosa che si ritrova con un marito che non conosce e una corte che non comprende la decisione del Re di sposare una ragazza dalle pelle scura. Carlotta non sa cosa voglia dire amare e si ritrova davanti a un ragazzo che fatica a fare i conti con il suo ruolo di regnante.