"Queen Cleopatra", è bufera sulla nuova serie targata Netflix

La nuova docu-serie "Queen Cleopatra" di Netflix finisce nella bufera a causa della scelta dell'attrice che interpreta la Regina d'Egitto

Netflix finisce nel mirino di commentatori, storici e archeologi per la docu-serie in arrivo "Queen Cleopatra". L'iconica Regina d’Egitto narrata e prodotta dalla moglie di Will Smith, Jada Pinkett. A interpretare la sovrana è l’attrice Adele James, e proprio questa scelta ha sollevato un polverone di critiche. Come riporta anche open.online.it perché la James è nera. L’etnia dell’ultima erede dei Faraoni d’Egitto, infatti, anima da tempo i dibattiti tra i corridoi accademici, e l’uscita del trailer della docu-serie non ha fatto che rinfocolare la discussione.