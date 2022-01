Netflix non rifà i numeri della pandemia. Ora Apple e Disney fanno paura

Peggiorano le previsioni per il primo trimestre del 2022

Crollo di oltre il 18% del titolo di Netflix nell'after-hours, dopo la pubblicazione della trimestrale. Tra ottobre e dicembre, il servizio di streaming ha registrato 1,33 dollari di utile per azione, contro attese per 82 centesimi, su ricavi di 7,71 miliardi di dollari, in linea con le previsioni.

Il numero netto di abbonati a pagamento è aumentato di 8,28 milioni, contro attese per 8,19 milioni; il dato, però, è più basso rispetto agli 8,5 milioni previsti da Netflix e aggiunti dalla società nel quarto trimestre del 2020.

A pesare sull'andamento del titolo quotato al Nyse è il peggioramento dell'outlook, con Netflix che si aspetta di aggiungere solo 2,5 milioni di abbonati nel primo trimestre del 2022, molto al di sotto dei 3,98 milioni del primo trimestre del 2021.

Netflix ha dichiarato che l'aumento della concorrenza da parte dei suoi rivali è una delle ragioni per il rallentamento della crescita, mentre in passato aveva detto che la concorrenza di società come Apple e Disney non avrebbe materialmente prodotto ripercussioni.

La scorsa settimana, Netflix ha alzato il prezzo dell'abbonamento negli Stati Uniti e in Canada: negli States, l'abbonamento base è aumentato di 1 dollaro a 9,99 dollari al mese, lo standard e' salito da 13,99 a 15,49 dollari e quello premium da 17,99 a 19,99 dollari.