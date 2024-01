Netflix, boom di nuovi utenti. Ma l'utile non soddisfa le aspettative

Netflix, boom di nuovi utenti: +13 mln nel quarto trimestre

Netflix continua a segnare un aumento significativo nel numero di nuovi abbonati nel quarto trimestre, evidenziando il successo delle misure per limitare la condivisione delle password. Nel corso degli ultimi tre mesi del 2024, l'azienda ha registrato l'adesione di 13,1 milioni di nuovi abbonati, segnando un notevole aumento del 70% rispetto all'anno precedente e superando le previsioni degli analisti.

Questo rappresenta il miglior trimestre per nuovi abbonati per Netflix dall'inizio della pandemia. Complessivamente, la piattaforma conta ora 260,28 milioni di abbonati, con un incremento del 12% rispetto all'anno precedente.

L'utile operativo ha registrato un significativo balzo a 1,5 miliardi, in crescita rispetto ai 500 milioni dell'anno precedente. Questo risultato è attribuibile a ricavi in aumento del 12%, che hanno raggiunto gli 8,83 miliardi di dollari, e a una spesa inferiore alle previsioni. Tuttavia, l'utile per azione di 2,11 dollari è risultato al di sotto delle aspettative.