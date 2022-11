Netflix, Prime Video o Disney+? Scopri quale film o serie tv guardare

Netflix, Amazon Prime Video o Disney+? La selezione di Affaritaliani.it per sapere sempre che cosa guardare nel weekend

Avere troppa scelta, spesso, non porta altro che indecisione. Quante volte, dopo essere tornati a casa dopo una stancante giornata lavorativa, vi siete messi sul divano in cerca di un bel film o di una stimolante serie che vi “rigenerasse” e tenesse compagnia prima di addormentarvi?

Le piattaforme streaming, ad esempio, presentano un catalogo di migliaia di contenuti visionabili all’istante. Ebbene, ora pensate: quante volte vi è capitato di passare (letteralmente) delle ore solo per cercare un “titolo” che vi convincesse senza poi però cliccare sul tasto “play” perché ormai troppo tardi?

Proprio per questo, Affaritaliani.it corre in soccorso dei suoi lettori. Ecco, dunque, la nostra selezione di due serie tv e un film per evitare perdite di tempo nella ricerca di cosa guardare e per poter sfruttare al meglio il tempo libero dei vostri weekend davanti alla televisione.

Netflix, scopri che cosa guardare in streaming questo weekend

La Nebbia. Gli amanti dell'horror saranno felici di sapere che «La Nebbia» (titolo originale «The Mist»), racconto di Stephen King del 2007, è diventato una serie tv.

Dave Drayton vive con la sua famiglia in una casa fuori città e un giorno, dopo una violenta tempesta, si diffonde una strana nebbia che non sembra trovare alcuna giustificazione meteorologica.

Dietro, infatti, pare ci sia un misterioso progetto. Nel cast Morgan Spector, Frances Conroy e Alyssa Sutherland.

Guarda il trailer

Gotham. James Gordon (Benjamin McKenzie) lavora nel dipartimento di polizia di Gotham City e si trova a indagare sul crudele assassinio dei coniugi Thomas e Martha Wayne. Incontra così il loro giovanissimo figlio Bruce, che si trova sotto la tutela del maggiordomo Alfred. E mentre si mette alla ricerca dell'assassino, James si imbatte in personaggi oscuri, rimanendo coinvolto nella guerra tra le bande criminali più potenti della città.

Guarda il trailer

Gaga: Five Foot Two. È una Lady Gaga inedita quella raccontata nel documentario firmato da Chris Moukarbel, che ci mostra un anno della regina del pop ma puntando sul dietro le quinte e sulla sua vita di tutti i giorni, anche quella lontana dai riflettori.