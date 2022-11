Netflix, Prime Video o Disney+? Scopri quale film o serie tv guardare

Netflix, Amazon Prime Video o Disney+? La selezione di Affaritaliani.it per sapere sempre che cosa guardare nel weekend

Avere troppa scelta, spesso, non porta altro che indecisione. Quante volte, dopo essere tornati a casa dopo una stancante giornata lavorativa, vi siete messi sul divano in cerca di un bel film o di una stimolante serie che vi “rigenerasse” e tenesse compagnia prima di addormentarvi?

Le piattaforme streaming, ad esempio, presentano un catalogo di migliaia di contenuti visionabili all’istante. Ebbene, ora pensate: quante volte vi è capitato di passare (letteralmente) delle ore solo per cercare un “titolo” che vi convincesse senza poi però cliccare sul tasto “play” perché ormai troppo tardi?

Proprio per questo, Affaritaliani.it corre in soccorso dei suoi lettori. Ecco, dunque, la nostra selezione di due serie tv e un film per evitare perdite di tempo nella ricerca di cosa guardare e per poter sfruttare al meglio il tempo libero dei vostri weekend davanti alla televisione.

Netflix, scopri che cosa guardare in streaming questo weekend

Hill House. Una serie da non perdere, e non solo per gli amanti del genere horror. Ispirata al romanzo “L’incubo di Hill House” di Shirley Jackson, definito da Stephen King uno dei romanzi horror più importanti del secolo scorso, la serie segue le vicende della famiglia Crane che, ventisei anni dopo aver trascorso l’estate nell'infestata Hill House, che ha rovinato per sempre le loro vite, sono costretti a tornare a rivangare vecchi ricordi e affrontare l’incubo ancora una volta.

Messa così, “Hill House” potrebbe sembrare l’ennesima storia di una casa infestata, e invece il regista Mark Flanagan ha saputo costruire un delicato - per quanto inquietante - racconto psicologico, la storia di una famiglia a pezzi e della loro elaborazione del lutto. Però siete avvisati: fa anche davvero paura.

Il successo della serie ne ha decretato la prosecuzione: sarà una serie antologica e la seconda stagione si ispirerà al romanzo “Giro di vite” di Henry James.

Guarda il trailer

Peaky Blinders. Tra le serie presenti sul catalogo Netflix che non dovete proprio perdervi c’è “Peaky Blinders”, serie BBC che racconta le vicende, nella Birmingham del primo dopoguerra, della gang nota come i Peaky Blinders (che è esistita davvero, anche se nella realtà è stata attiva negli anni immediatamente precedenti alla Prima Guerra Mondiale). A guidare la gang è Thomas Shelby (Cillian Murphy), che nel corso delle stagioni deve vedersela non solo con la polizia ma anche con la mafia e altre organizzazioni criminali. Tra gli attori più noti nel cast anche Tom Hardy, che fa la sua comparsa nella seconda stagione, e Adrien Brody, presente invece nella quarta. Su Netflix sono disponibili le prime quattro stagioni; la quinta arriverà a ottobre.

Guarda il trailer

Interstellar. Tra i film più riusciti di Christopher Nolan con protagonista Matthew McConaughey nei panni di Cooper, ex pilota della Nasa che viene assoldato per una pericolosa missione spaziale col fine ultimo di trovare un nuovo pianeta abitabile ora che la Terra è diventata troppo inospitale per l'uomo. Nel cast anche Anne Hathaway, Jessica Chastain e Michael Caine.