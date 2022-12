Netflix, Prime Video o Disney+? Scopri quali film o serie guardare

Netflix, Amazon Prime Video o Disney+? La selezione di Affaritaliani.it per sapere che cosa guardare questo weekend 10 dicembre 2022

Avere troppa scelta, spesso, non porta altro che indecisione. Quante volte, dopo essere tornati a casa dopo una stancante giornata lavorativa, vi siete messi sul divano in cerca di un bel film o di una stimolante serie che vi “rigenerasse” e tenesse compagnia prima di addormentarvi?

Le piattaforme streaming, ad esempio, presentano un catalogo di migliaia di contenuti visionabili all’istante. Ebbene, ora pensate: quante volte vi è capitato di passare (letteralmente) delle ore solo per cercare un “titolo” che vi convincesse senza poi però cliccare sul tasto “play” perché ormai troppo tardi?

Proprio per questo, Affaritaliani.it corre in soccorso dei suoi lettori. Ecco, dunque, la nostra selezione di due serie tv e un film per evitare perdite di tempo nella ricerca di cosa guardare e per poter sfruttare al meglio il tempo libero dei vostri weekend davanti alla televisione.

Netflix, scopri che cosa guardare in streaming questo weekend 10 dicembre 2022

Emily in Paris. Lily Collins è Emily, un'ambiziosa direttrice marketing venticinquenne americana che ottiene inaspettatamente il lavoro dei sogni a Parigi, dove dovrà occuparsi di rinnovare la strategia dei social media della compagnia di lusso appena acquisita dalla sua azienda. La nuova vita di Emily è ricca di avventure ad alto tasso alcolico e sfide sorprendenti che la vedranno impegnata a conquistare i colleghi di lavoro, farsi nuovi amici e destreggiarsi tra nuove storie d'amore.

Guarda il trailer

Mercoledì. Tim Burton dirige questa serie incentrata sulla celebre Mercoledì Addams (Jenny Ortega), figlia di Gomez (Luis Guzmán) e Morticia (Catherine Zeta-Jones). La serie è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì come studentessa ala Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori venticinque anni prima.

Guarda il trailer

Glass Onion. Daniel Craig torna a vestire i panni del detective Benoit Blanc: questa volta viene invitato sull'isola di un magnate della tecnologia, il miliardario Miles Bron (Edward Norton), che ha riunito i suoi amici più cari sulla sua isola privata in Grecia per una bizzarra cena con delitto. Tra gli ospiti ci sono l'ex socio di Miles Andi Brand, la governatrice del Connecticut Claire Debella, l'innovativo scienziato Lionel Toussaint, la stilista ed ex modella Birdie Jay con la coscienziosa assistente Peg, e l'influencer Duke Cody insieme alla fidanzata Whiskey. Come in tutti i gialli che si rispettino, ogni personaggio ha i propri segreti, bugie e motivazioni. E quando ci scappa davvero il morto, sono tutti sospettati. Rian Johnson dirige un cast stellare composto, tra gli altri, da Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista.

Guarda il trailer