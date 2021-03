Netflix, stretta sugli abbonamenti: "Account condivisi solo tra conviventi"

"Se non vivi con il proprietario di questo account, hai bisogno del tuo account per continuare a guardare": è questo il messaggio che alcuni utenti si sono visti notificare al login nella piattaforma Netflix. Il colosso dello streaming ha infatti avviato una serie di test per verificare la legittimità delle condivisioni di password e account, al fine di disincentivare un uso fraudolento della piattaforma.

Le piattaforme di streaming, tra cui Netflix, HBO Go, Amazon Prime e Disney +, consentono agli utenti di creare più profili all'interno dell'account, ma i termini e le condizioni specificano che devono essere utilizzati dalle persone della famiglia.

Netflix ha guadagnato quasi 37 milioni di nuovi abbonati nel 2020 e ora ha più di 200 milioni di abbonati in tutto il mondo: un aumento dei prezzi, il lockdown globale che ha costretto milioni di persone in casa e produzioni di successo, come Tiger King e La regina degli scacchi, hanno visto fruttato a Netflix quasi 25 miliardi di dollari di entrate e quasi 2,8 miliardi di profitti, riporta la Bbc..