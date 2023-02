Netflix taglia i prezzi in 30 paesi: troppa concorrenza e fine della pandemia

Taglio dei prezzi di Netflix in circa 30 paesi: l'Italia non c'è

Netflix ha ridotto il costo del suo servizio in circa 30 Paesi nelle ultime settimane, nel tentativo di attirare i clienti di tutto il mondo che hanno un elenco sempre più ampio di opzioni di streaming. Lo riporta il Wall Street Journal, che spiega come i recenti tagli ai prezzi dell'azienda di streaming riguardano paesi del Medio Oriente, tra cui Yemen, Giordania, Libia e Iran; mercati dell'Africa sub-sahariana, tra cui il Kenya; e paesi europei come Croazia, Slovenia e Bulgaria.

In America Latina, paesi come il Nicaragua, l'Ecuador e il Venezuela hanno visto ridurre i costi degli abbonamenti, così come alcune zone dell'Asia come la Malesia, l'Indonesia, la Thailandia e le Filippine. I tagli si applicano a determinati livelli di Netflix in quei mercati, in alcuni casi dimezzando il costo dell'abbonamento.

Come ricorda il Wall Street Journal, i principali servizi di streaming hanno passato gli ultimi trimestri a sottolineare il valore che offrono ai consumatori in relazione al canone mensile richiesto, e negli ultimi mesi molti hanno aumentato i prezzi negli Stati Uniti. I cambiamenti di prezzo di Netflix sono un segno del fatto che i grandi operatori di streaming sono ancora alle prese con la migliore combinazione tra crescita degli abbonati e ricavi all'estero.

Netflix opera in più di 190 Paesi e territori e ha trascorso gran parte dell'ultimo anno adattandosi alla crescente concorrenza e alle mutate abitudini di visione dei consumatori che sono tornati a fare i pendolari, a viaggiare e ad altre attività che la pandemia aveva messo in pausa.