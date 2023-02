Nicola Sangiorgi lancia lo store on line Easy Solar Fotovoltaico Shop

Arriva on line Easy Solar Fotovoltaico Shop, di Nicola Sangiorgi

L’imprenditore bresciano che dal 2018, con la sua agenzia di comunicazione digitale sta scalando il business del digital marketing italiano, ha lanciato da poco il nuovo store store on line www.fotovoltaicoeasysolarshop.it.

Come ti è venuta l’idea di creare uno shop on line legato al mondo del fotovoltaico?

“Innanzitutto voglio partire dal fatto che la mia agenzia di Marketing, la All Service Web Agency, ad oggi gestisce le sponsorizzazioni sui social e sui motori di ricerca di parecchi e-commerce di imprenditori Italiani ed esteri.

Col tempo mi sono reso conto, tenendo monitorati i risultati delle vendite ottenute dai loro siti web, che molte realtà riescono a fatturare maggiormente con i negozi on line piuttosto che con quelli fisici. Nel 2022, era inevitabile non far caso alle problematiche economiche di privati ed aziende legate al rincaro dei costi dell’energia elettrica ed i media non facevano altro che parlarne costantemente.

Leggendo parecchi blog inerenti a tale problema, ho scoperto che sempre nel 2022, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha permesso di installare in abitazioni ed aziende dei mini kit fotovoltaici al di sotto degli 800 Watt senza particolari autorizzazioni e pratiche burocratiche, previste invece per gli impianti fotovoltaici veri e propri.

Detto ciò, dopo alcune ricerche in merito all’auto produzione di energia solare domestica, ho trovato un prodotto innovativo che permette di risparmiare sul costo dell’energia elettrica in maniera semplice, economica ed immediata, semplicemente connettendolo alla rete tramite una normale spina elettrica. Ci ho subito visto un buon potenziale in merito ed ho realizzato dei siti web che trattano appunto questo prodotto: l’Easy Solar.”

Sei contento quindi del lancio di questo store on line? I risultati combaciano con le aspettative che ti eri posto?

“Voglio precisare che quando si lancia uno store on line, non è immediato e scontato finalizzare fin da subito delle vendite ed inizialmente possono anche esserci delle perdite economiche in fase di investimento iniziale ma tramite le varie strategie di sponsorizzazioni che ho creato insieme al mio team di esperti e grazie anche alla possibilità di acquistare il prodotto sul sito tramite un sistema di rateizzazione finanziaria ad interessi zero chiamato "Pago Light", posso dire di essere soddisfatto dei risultati che sto ottenendo; per massimizzare la resa di questo business mi sto inoltre strutturando anche per la vendita di impianti fotovoltaici veri e propri".