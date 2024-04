Nicole Minetti trend su TikTok. La rivelazione: due reti la vogliono in tv

Nicole Minetti trend su TikTok e X

Nicole Minetti regina di TikTok senza essere iscritta: l'ex consigliera in Lombardia è nei trend della piattaforma social più amata dalla Generazione Z (circa 20 milioni di utenti in Italia) da un paio di settimane (e da lì poi il suo nome è entrato con forza anche nelle tendenze di X) dove ci sono decine e decine di suoi video e foto del passato che compaiono nella home e nella sezione esplora della piattaforma.

Nicole Minetti regina dei social, pur non essendoci più da tempo. "Sono soprattutto i giovanissimi dai 14 ai 19 anni che ormai la dipingono come un'icona", scrive Novella 2000 spiegando che ormai lo chiamano "mood Minetti".

Nicole Minetti, "due format tv la vogliono intervistare"

Non solo TikTok o X. Attenzione al fronte televisivo (lei che fu protagonista a Scorie su Rai2 e Colorado su Italia 1): "c'è già una lunga fila di chi in tv conta pronti ad intervistarla" - dice il settimanale diretto da Roberto Alessi - "Due i format tv, uno dei quali popolarissimo proprio in questi giorni, che pare stia facendo di tutto per averla come ospite, una notizia che secondo gli addetti ai lavori è oramai più che certa". E sottolinea Novella, "dopo anni di assenza dal piccolo schermo", una ospitata in tv di Nicole Minetti "assicurerebbe un pieno di share".